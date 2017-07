Mignolet knokte zich terug: "Wanneer dat gebeurt, moet je in de spiegel kijken en zien wat beter kan"

Het was niet eenvoudig, maar de Belgische doelman won de strijd met Karius en kreeg ook de fans van The Reds opnieuw aan zijn zijde. "Ik ben blij met hoe ik toen reageerde. Je moet in zo'n situatie hard blijven werken en samen met het team tonen wat je kunt," vertelde Mignolet aan Sky Sports. "Wanneer dat gebeurt moet je in de spiegel kijken en zien wat beter kan."

"Het ligt nu achter me. Ik wil niet teveel terugkijken, want nu moet ik gewoon mijn job doen. Ik kijk veel meer vooruit, wat er nog gaat komen." En wat er nog gaat komen is hopelijk een plaats in de top vier voor Liverpool, en dus Champions League. "Als we ons kunnen plaatsen voor de Champions League zal volgend seizoen heel spannend worden, iedereen kijkt er al naar uit. De hele kleedkamer snakt naar dat succes," besloot de keeper.

Liverpool speelt zondag tegen Crystal Palace. Momenteel staan Mignolet en co. derde in het klassement maar Manchester City, Manchester United en Arsenal zitten hen dicht op de hielen. Elk punt zal dus tellen tot het einde van het seizoen.