Yannick Ferrera reageert na meer dan verdiende zege van KV Mechelen tegen ex-club Standard

"Niet alleen de uitslag, maar ook de manier waarop was goed", opende Yannick Ferrera de persconferentie. "We hebben bovendien nauwelijks kansen weggeven, behalve die kans voor Legear in het begin en de kopbal van Belfodil op de paal. Voor de rest ben ik erg tevreden. We hadden controle en hebben goed gevoetbald."

"Nu moeten we gewoon hard blijven werken en hopelijk zit er op het einde dan nog iets mooi in"

De thuisploeg had wel heel wat kansen nodig om op voorsprong te komen. "Dat kan je een minpuntje noemen, maar na zo'n match kan ik alleen maar fier zijn. Zeker met de middelen die we momenteel hebben. Nu moeten we gewoon hard blijven werken en hopelijk zit er op het einde dan nog iets mooi in", zegt de coach.

Woensdag wacht er opnieuw een thuisduel voor Malinwa, deze keer tegen Sint-Truiden. "We gaan voor die 12 op 12 gaan. Maar het zal zeker niet gemakkelijk worden. Bovendien hebben we nog revanchegevoelens van de vorige confrontaties tegen STVV", besluit Ferrera.