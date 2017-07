Vertrek bij Anderlecht nooit zo dichtbij? 'Tielemans onderhandelde vrijdag zelf met mogelijk toekomstige club'

Zowel de gereputeerde journalist Gianluca Di Marzio als de krant Le Parisien meldden vrijdag dat AS Monaco in polepositie ligt voor Tielemans. De club uit het prinsdom wordt zo opnieuw aan de Rode Duivel gelinkt.

Meer nog. Le Parisien voegt eraan toe dat Tielemans vrijdag in Monaco was met zijn makelaar en terugkeerde met een voorstel. Ook een akkoord tussen de twee clubs is in de maak. Een transfer kan Anderlecht ruim 20 miljoen euro (plus bonussen) opleveren.

Opvolger Bagayoko?

Bij Monaco, dat zich opmaakt voor de halve finales van de Champions League tegen Juventus, houdt men rekening met een vertrek van toptalent Tiémoué Bagayoko. Tielemans zou hem dan kunnen opvolgen.