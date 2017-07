Het nieuws over Zlatan is bijzonder negatief, wat nu met de rest van zijn carriÃ¨re?

Of Zlatan echt negen maanden aan de kant moet staan, is nog niet geweten, maar de schade blijkt wel serieus te zijn. Mogelijk zit zijn voetbaljaar er zelfs op. Ibrahimovic kwam verkeerd neer na een duel en zeeg onmiddellijk naar de grond.

De vraag is nu wat er met hem gaat gebeuren. Gaat Manchester United een speler van 35 die einde contract is nog een nieuw (mega)contract geven als ze mogelijk slechts een half seizoen over hem kunnen beschikken? Naast Ibrahimovic is ook Marcos Rojo de rest van het seizoen out met een knieblessure.