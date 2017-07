Wordt Philippe Clement nu de nieuwe trainer of toch iemand anders? "Ik heb al een paar keer met KV Kortrijk gesproken"

door Redactie



Buitenlandse oefenmeester bevestigt de gesprekken met KV Kortrijk

Foto: © photonews

Al weken wordt er druk gespeculeerd over een nieuwe trainer bij KV Kortrijk. Aanvankelijk was Besnik Hasi in beeld, waarna ook de namen van Yannis Anastasiou en Philippe Clement de revue passeerden.