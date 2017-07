Ex-Bruggeling beseft: "Dit is niet hÃ©t Club Brugge, maar zelfs bij gelijkspel in Anderlecht ..."

"Club Brugge leek perfect in vorm voor de play-offs. De manier waarop ze tegen ons wonnen op enkele speeldagen van het einde? Dat was indrukwekkend. Maar ze zijn uiteindelijk met een verlies naar de play-offs getrokken", aldus De fauw.

"Misschien hadden ze verwacht dat het ook in de play-offs goed ging lopen. Als dat er dan niet meteen uitkomt en ze het niet waarmaken, dan stijgt de spanning en de stress. In de eerste helft tegen ons zag ik niet hét Club Brugge., die topvorm en dat vertrouwen is er momenteel niet."

En toch is het volgens de ex-Bruggeling niet voorbij: "Als ze verliezen in Anderlecht? Dan is het voorbij, want negen punten met nog zes matchen ophalen is onmogelijk. Maar als ze niet verliezen, dan wil ik het nog wel eens zien. Club Brugge had een zwaar programma in het begin, en in Anderlecht kunnen ze nu misschien wel ontspannen spelen."