Wie stuit dit Feyenoord nog? Rotterdammers zetten klungelend Ajax op vier punten!

Feyenoord trok naar Vitesse. De Rotterdammers lieten zich niet verrassen en liepen nog voor het halfuur 0-2 uit. Jorgensen stond twee keer aan het kanon.

Die twee vroege treffers volstonden voor de zege want Vitesse had geen reactie in huis. Een uitstekende zaak dus voor koploper Feyenoord , dat daarna rustig achterover op de bank kon plaatsnemen en Ajax onder druk zette.

De Amsterdammers kraakten onder de druk, want ze verloren bij PSV. Locadia deed de boeken dicht voor Ajax, dat nu met nog twee speeldagen voor de boeg op vier punten volgt.