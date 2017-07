Een onwaarschijnlijke omsingeling: zÃ³ populair is Frank Lampard nog steeds bij Chelsea FC

Een onwaarschijnlijke omsingeling: zó populair is Frank Lampard nog steeds bij Chelsea FC

door Diederik Geypen

door

Frank Lampard blijft énorm geliefd bij de supporters van Chelsea FC

Foto: © photonews

Chelsea FC klopte zaterdag Tottenham Hotspur in de halve finales van de FA Cup. Opgemerkte gast op Wembley was icoon van The Blues Frank Lampard.