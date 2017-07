STVV heeft nog alle kans, maar Leko waarschuwt: "Deze club is niet klaar voor Europees"

Union won dankzij een goal van Aoulad, maar vooral de gemiste kansen bleven nazinderen. "Het was interessant te noemen, mijn ploeg toonde twee gezichten", begon Leko op zijn persconferentie. "De balcirculatie en de combinaties waren er, maar het was blijkbaar niet onze dag. Bij de rust had het 3 of 4-0 moeten staan."

Maar aangezien Union geen Europese licentie heeft, kan STVV nog vol gaan voor het Europees ticket. "Kijk, eerst en vooral verdient Union die eerste plaats, ze hebben kwaliteit en motivitatie. Chapeau! Maar moet STVV voor een Europees ticket gaan? Het is mooi voor de club, maar deze ploeg is daar niet klaar voor."