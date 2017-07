Target Club Brugge reageert zelf op de interesse

Vanlerberghe weet wat er allemaal over hem geschreven wordt. Naast Club Brugge zou immers ook wel eens Anderlecht kunnen opduiken, dat ook nood heeft aan Belgen. "Kijk, ik vind het fijn om voor deze club te voetballen. En ja, ik lees wat er allemaal geschreven wordt. Maar Malinwa betekent ook veel voor mij, ik voetbal hier al sinds mijn zevende", aldus Vanlerberghe.

Maar een verhuis is zeker niet uitgesloten. Met zijn winnende goal tegen Standard zette hij zichzelf nog wat meer 'in the picture'. "Ik heb toch ambitie om het hoogste te bereiken. Als voetballer wil je het beste uit je carrière halen. Maar wanneer het juiste moment is, dat zal de toekomst wel uitwijzen."