Club Brugge lag in polepositie voor vice-topschutter uit de JPL, maar krijgt plots stevige concurrentie van grootmacht Liverpool

Verschillende clubs werden al aan de negentienjarige Onyekuru gelinkt. Celtic, West Bromwich Albion, Southampton en Bournemouth zijn maar enkele geïnteresseerden van over het Kanaal. Nu zou ook Liverpool zijn oog hebben laten vallen op de Nigeriaanse aanvaller. The Reds stuurden zaterdag alvast een scout naar het Guldensporenstadion, meldt de Daily Mail.

Bijgevolg krijgt Club Brugge er een stevige concurrent bij in de strijd om Onyekuru. Blauw-zwart leek lange tijd in polepositie te liggen. Te meer omdat de goalgetter zelf te kennen gaf voor een verlengd verblijf in België te kiezen.