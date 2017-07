Maric toont Lokeren de weg: "Dat begon toch op de ploeg te wegen"

In 2017 was Sporting Lokeren er zelfs nog niet in geslaagd om in het eigen Daknamstadion twee doelpunten te scoren. "Dat begon toch een beetje te wegen op de ploeg", geeft Mijat Maric mee.

Het was de aanvoerder zelf die voor de opener heeft gezorgd. "Het is ondertussen alweer mijn vijfde doelpunt van het seizoen. Dat zorgt voor vertrouwen. Dat was bij iedereen het probleem, hé. Dat gebrek aan vertrouwen."

"We kunnen zeggen dat we verdiend hebben gewonnen tegen Roeselare. De laatste tien minuten van de wedstrijd verloren we de controle, maar verder heeft Lokeren volwassen en dominant gevoetbald."

Nu volgen wedstrijd tegen Royal Excel Mouscron en KAS Eupen. "Er is nog niets gespeeld als je naar het klassement kijkt", besluit Maric. "Maar het is nu vooral belangrijk om alles wedstrijd per wedstrijd te bekijken."