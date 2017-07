Bussen van Union-fans werden bekogeld met stenen, STVV reageert als volgt op het incident

Hierbij sneuvelden enkele ruiten, maar niemand raakte gewond. De politie kwam wel ter plaatse en startte een onderzoek op. De Kanaries reageerden inmiddels op het incident.

"STVV veroordeelt en betreurt ten zeerste deze gebeurtenissen en hoopt dat de daders spoedig zullen gevat worden", klinkt het in een officieel communiqué. Het is voorlopig nog onduidelijk of de daders, al dan niet supporters van de Limburgse eersteklasser, de wedstrijd tussen STVV en Union bijwoonden.