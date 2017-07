'Anderlecht en Club Brugge jagen op dezelfde smaakmaker uit Jupiler Pro League'

Volgens Het Laatste Nieuws maken beide ploegen namelijk jacht op Mats Rits, en zou Club Brugge een streepje voor hebben. De middenvelder van KV Mechelen is aan een ijzersterk seizoen bezig, en dat is de Belgische topclubs niet ontgaan. Zondag was Rits nog een aandachtig toeschouwer in het Constant Vanden Stockstadion.

De 23-jarige Belg verlengde niet zo lang geleden zijn contract bij KV Mechelen, maar de club is bereid om mee te werken aan een vertrek in de zomer. Volgens de krant wil Malinwa meer dan 2 miljoen euro vangen voor zijn smaakmaker.