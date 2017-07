Unieke kans: Ontmoet je favoriete Rode Duivels op de Family Day

Op die dag zullen de Rode Duivels aanwezig zijn voor handtekeningen, selfies, of een simpele 'goeiedag'. Het volledige programma is nog niet bekendgemaakt, maar er zal wel al zeker een open training plaatsvinden. Overigens de enige open training voor de twee wedstrijden die daarna volgen. Zet dus maar al een kruisje op de kalender, want het belooft een onvergetelijke dag te worden.

Op 5 juni speelt België een vriendschappelijke wedstrijd tegen Tsjechië, waarvoor leden van 1895 nu al hun tickets kunnen verzekeren. Op 9 juni volgt een belangrijk WK-kwalificatieduel tegen Estland.

Zo zag de Family Day in Oostende eruit: