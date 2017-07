Gert Verheyen ziet beste Belgische voetballer ooit momenteel bij de Rode Duivels rondlopen: "Niemand kan aan hem tippen"

En dus kunnen we de vraag stellen: is Hazard de beste Belgische voetballer ooit? "Op zijn zestiende debuteerde hij bij Rijsel. Noem me nog eens een Belg die dat gedaan heeft bij een buitenlandse club", haalt analist Gert Verheyen aan in Fan!.

"Als hij dit niveau aanhoudt, gaat niemand aan Hazard kunnen tippen. Hazard wordt bovendien niet verkozen tot beste speler van zijn club, maar tot primus van zijn land. Gerets bij PSV of Pfaff bij München waren steunpilaren van hun club, maar bereikten die cluboverschrijdende eer nooit."