Iedereen heeft het over Tielemans, maar Aad de Mos ziet verrassende uitblinker bij Anderlecht

“Iedereen heeft het weer over Tielemans – hij en Dendoncker steken er inderdaad bovenuit - , maar wat gezegd van Trebel!”, zegt Aad de Mos in Het Laatste Nieuws. “Hij zorgt voor de balans. Hij laat Tielemans en Dendoncker voetballen. De wisselwerking is geweldig.”

Ook Marc Degryse is best wel te spreken over de wintertransfer van Anderlecht. “Trebel vult de gaten op en knapt het vuile werk op voor de mannen die in de publiciteit staan. Hij gedraag zich bovendien niet zoals bij Standard.”