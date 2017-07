Bayat droomt verder: "Alle kaarten in handen, donderdag Anderlecht kloppen en we zijn vertrokken"

"Dit is meer dan een opluchting, want nu zijn er kaarten te spelen in de play-offs", aldus een gelukkige Medhi Bayat. "Belangrijker: het echte Charleroi is opgestaan. Het was een moeilijke match, maar we doen het opnieuw in Felice-time."

En Charleroi droomt nu rustig verder: "Donderdag kunnen we misschien onze vrienden van Anderlecht kloppen en beginnen dromen van andere zaken. We doen opnieuw mee voor Europees voetbal en hebben alles in eigen handen."

Bayat ziet ook de belangstelling toenemen, ook al was het 'maar' tegen Zulte Waregem. "We zien wel waar we uitkomen, maar de beleving is ook anders dan twee jaar geleden. Toen was play-off 1 halen op zich al extraordinair en werd dat zo aangevoeld, nu willen we alles analyseren en het maximum eruithalen."