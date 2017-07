Preud'homme en ploegmaats over rood Vormer: "Hij is te ver gegaan en dat weet hij"

Vormer liep zondagavond in het Constant Vanden Stockstadion domweg tegen rood aan. Eerst pakte de Nederlander geel na een opstootje met Lukasz Teodorczyk, niet veel later maaide hij Youri Tielemans onderuit. Niet slim, want Vormer mocht nog voor het rustsignaal had weerklonken gaan douchen.

Net over de schreef

“Goh, ja… Ruud probeert de ploeg op die manier natuurlijk op scherp te zetten, hé”, aldus Timmy Simons na de match. “Iedere speler heeft dat wel eens. Als je die adrenaline voelt, probeer je de ploeg te helpen. Met als gevolg dat je misschien net over de schreef gaat. Jammer, maar het is nu niet anders.”

“Hoe ik denk over de rode kaart van Ruud? Dat is iets wat we binnenskamers houden. We hebben dat al besproken en zullen het daar nog over hebben als we de wedstrijd analyseren”, aldus Stefano Denswil over de uitsluiting van zijn landgenoot.