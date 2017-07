Nainggolan maakt zijn tiende van het seizoen, Roma comfortabel tweede (mÃ©t beelden)

AS Roma had geen enkele moeite met Pescara, de laatste in de stand. Nadat Strootman net voor de rust de score had geopend, kon Nainggolan verdubbelen. Een voorzet ging te ver, maar Dzeko legde terug naar de Belg die rustig binnentrapte (zie beelden). In de tweede helft maakte Salah nog twee goals, Benali maakte de eerredder voor de thuisploeg. Stephan El Shaarawy lukte een hattrick, maar dan met assists.

In Spanje stevenden Eibar en Athletic Bilbao af op een doelpuntenloos gelijkspel, maar in de 94ste minuut bezorgde Garcia Bilbao nog de overwinning. Escalante pakte rood met nog een dik halfuur te spelen en daar moest Eibar op het einde dus de prijs voor betalen.