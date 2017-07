Reviewcommissie heeft zijn (opvallende) beslissingen genomen na dit voetbalweekend

Elke week gaan we op zoek naar fases die door de Reviewcommissie kunnen worden bekeken. Die vergelijken we dan steeds met wat de Reviewcommissie uit zijn hoed tovert. De commissie oordeelde om niemand op te roepen, maar wij zagen wel enkele andere zaken (die kan u hieronder vinden):

De Reviewcommissie beslist geen spelers te laten vervolgen door het Bondsparket n.a.v. de wedstrijden van afgelopen weekend. — Thibault De Gendt (@thibaultdegendt) 24 april 2017

Uros Spajic

De poppen gaan in het Astridpark aan het dansen, nadat Spajic wel erg driest en te laat komt inglijden bij Vormer, die eerst op de bal was. De voet richting de borst van Vormer steken was daarbij niet nodig, een fase die zeker zal worden herbekeken.

Ruud Vormer

Maar de reactie van Vormer zelf was echt wel buitensporig. De manier waarop hij daarna ook nog Teodorczyk in het gezicht duwt? Het had hem toen al rood kunnen opleveren. Even later trapt hij ook nog eens na op Tielemans. Voor beide zaken kreeg hij geel, maar mogelijk wil de Reviewcommissie hem harder straffen dan 1 weekje.

Hamdi Harbaoui & Sidy Sarr

Nog in play-off 1 was het zaterdagavond koekenbak in het Stade de Pays in Charleroi. Hamdi Harbaoui plofte zijn elleboog in het gezicht van Kingsley Madu, die neerzeeg. Benieuwd of de commissie het zwaar genoeg vindt om in te grijpen. Hetzelfde kan gezegd worden van de elleboog van Sarr bij Blondelle in Kortrijk - Eupen.