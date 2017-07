Grote beslissingen in de Pro League; volgende punt op de agenda zijn de tv-rechten

Roger Vanden Stock zal de komende twee jaar voorzitter blijven van de Pro League. In 2015 volgde hij Michel Dupont op, die zelf ontslag nam. Verder komen er vanaf 1 juli twee leden bij: Patrick Janssens van KRC Genk en Luc Devroe van KV Oostende. In het Uitvoerend Comité van de KBVB zal Paul Van Der Schueren Herman Wijnants vervangen, aangezien Westerlo zakt. Mieke Declerq van Zulte Waregem is de eerste vrouw die de Pro League zal vertegenwoordigen bij de KBVB.

De volgende algemene vergadering van de Pro League gebeurt op dinsdag 2 mei. Dan zal er ook meer duidelijkheid komen over de toekenning van de televisierechten. Eleven Sports zou de favoriet zijn, maar het valt nog te bekijken hoe dat dan zal lopen met Telenet en Proximus.