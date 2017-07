Ommekeer Kortrijk had er niet mogen komen: "Elleboog van Sarr, ik zie echt niets meer"

Of ik deze week kan spelen, we zullen zien of ik kan zien -Siebe Blondelle Deel deze quote:

“Dit mocht niet gebeuren. Eerst gaven we de 2-3 weg (na een pas van Blondelle in de voeten van Totovytskyi, nvdr.) en daarna de 3-3. Het zit ons echt niet mee, maar we moeten verder. Jammer, want we konden een goeie zaak doen.”

“Het was vorige week exact hetzelfde, in die laatste minuten hebben we echt geen geluk.” Of zijn blessure de midweekwedstrijd in gevaar brengt, wist hij nog niet. “We zullen wel zien. Als ik al kan zien.”