Proto zette Gent een hak Ã©n kan woensdag Club helemaal uittellen: "Anderlecht wordt zonder mij ook wel kampioen, hoor"

Proto zette Gent een hak én kan woensdag Club helemaal uittellen: "Anderlecht wordt zonder mij ook wel kampioen, hoor"

door Sander De Graeve vanuit Gent

Silvio Proto zette Genk een hak en hielp zijn ex-club Anderlecht

Foto: © photonews

Er was geen twijfel over wie nu precies de man van de match was in AA Gent-KV Oostende. Silvio Proto pakte uit met een hele rist belangrijke reddingen en hielp Anderlecht -zeker na het resultaat van zondag- al bijna aan de titel.