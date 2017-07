GÃ©Ã©n bezoekersvak op Schiervelde? Dat zorgt voor ongezien tafereel op hoogste niveau

Het Guldensporenstadion van KV Kortrijk en Stadion Schiervelde van KSV Roeselare liggen zo’n 25 kilometer van elkaar verwijderd. We kunnen dus zeker en vast van een streekderby spreken.

Héél opvallend: Roeselare besliste om het bezoekersvak niét open te stellen voor de wedstrijd. Geen bezoekende fans? Nee, hoor. De Kortrijkzaanse aanhang ging gewoon tussen de thuisfans zitten.

We moeten het toegeven: veel volk was er niet voor deze PO2-midweekwedstrijd, maar zoiets is toch ongezien op het hoogste niveau. Al gingen beide supportersgroepen natuurlijk wel samentroepen. Het aard van het beestje…