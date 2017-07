Gents toptalent bloeit helemaal open bij OHL: "Ik speel niet zomaar mee, hier neem ik de groep mee op sleeptouw"

Schoofs maakte de goeie keuze. "In het begin twijfelde ik omdat ik me goed voelde in Gent, zelfs zonder veel te spelen of in de selectie te zitten. Maar ik heb me mijn keuzes nog niet beklaagd, ik speelde alles en ik merk dat me dat goed doet", aldus Schoofs in een gesprek met Voetbalkrant.com.

Hij kan er wat hij bij Gent opstak, in de praktijk omzetten. "Ik heb in Gent heel wat geleerd op technisch en tactisch vlak, maar ik had nood aan wedstrijden met inzet. Nu speel ik voor de punten en zelfs met grote druk tegen de degradatie, dat had ik bij de Gentse beloften niet."

Niet jaloers op Verstraete en De Smet

Ten opzichte van vorig seizoen bij Lommel, veranderde zijn status grondig. "Daar speelde ik mee met de groep en hier wordt er verwacht dat ik de groep mee op sleeptouw neem. Mijn ouders en vrienden die me vorig jaar ook al zagen voetballen, zeggen dat ik veel volwassener speel."

Intussen braken met Louis Verstraete en Thibault De Smet enkele van zijn ploegmaats van bij de Gentse beloften wel door tot in de A-ploeg. "Ik stond sowieso niet op de Europese lijst, maar ik was er normaal gezien wel bij geweest, daar op Wembley, maar voor die ervaring wil ik geen spijt hebben. Zeker niet met al die speelgelegenheid die ik bij OHL krijg."