Michel's Eleven: zijn dit de 'spelers mÃ©t goesting' waar Preud'homme op rekent? Gouden Schoen valt ernaast!

Eerlijk, we denken niet dat het heel plezant was, daar in de Brugse kleedkamer na afloop van de wedstrijd. "Ik ga in het vervolg enkel nog met jongens spelen die nog goesting hebben om voor Club Brugge te spelen, kijk naar Claudemir."

Naar kwaliteiten kijkt hij niet meer, maar wie moet er dan uit. Even alles beschouwen, leert ons dat Engels en Van Rhijn al zeker mogen vrezen voor hun plaats. Claudemir is een zekerheidje na de uitspraken van Preud'homme.

Gouden Schoen aan de kant

Voorin zetten we Ruud Vormer op rechts, al kan ook Vossen op de flank in actie komen. Vormer is wel nog geschorst, dus krijgt Immers tegen Oostende wellicht zijn kans. Op links zien we ook Gouden Schoen Izquierdo sneuvelen ten voordele van Limbombe. En Refaelov? Ook daar hebben we weinig vertrouwen in.

De wedstrijd tegen Oostende in eigen huis zal uiteraard veel duidelijk maken. Wie heeft er nog bloed, zweet en tranen over voor dit Club Brugge? Wij denken onderstaande elf.