UPDATE: KBVB ziet het licht, ref uit Lommel fluit dÃ© degradatieclash dan toch niet

UPDATE: De KBVB greep in nadat het nieuws bekendraakte. Wesley Alen zal dan toch niet de clash tussen OH Leuven en Lommel United leiden. Ook de eerste assistent Pieter Becquet wordt vervangen. Wie in de plaats komt, is nog niet bekend.

De KBVB duidde immers Wesley Alen aan als scheidsrechter voor de levensbelangrijke clash voor beide clubs. Pittig detail, Alen is afkomstig uit... Lommel. Het is toch wel een opvallende keuze, zeker omdat het om zo'n belangrijke match gaat.

Ter verdediging, Alen floot al twee keer een wedstrijd van Lommel en dat leverde de Limburgers niet al teveel punten op. Vorig seizoen speelde Lommel 0-0 thuis tegen Lierse, dit seizoen verloor Lommel thuis van Tubize met 3-6. Benieuwd wat het vrijdag wordt.