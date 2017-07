Anderlecht ziet oude bekenden Mitrovic en Mbemba promoveren naar de Premier League, voor Rode Duivel Matz Sels wordt de situatie wel héél precair

The Magpies wonnen met 4-1 van Preston North End, wat volstond voor de promotie naar de hoogste Engelse divisie. En dus zien we ook enkele oude bekenden terug in de Premier League.

Voormalige Anderlecht-spelers Aleksandar Mitrovic en Chancel Mbemba kenden een seizoen met wisselend succes, maar passen nog in de plannen van Rafa Benitez.

Oplossing gezocht

Dat lijkt steeds minder het geval voor Matz Sels. De Rode Duivel is slechts derde keeper onder de Spaanse manager en zat ook maandagavond niet op de bank. Voor het gewezen sluitstuk van de Buffalo's wordt naar een oplossing gezocht, aldus Het Nieuwsblad.