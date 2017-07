Arbiter die van OHL-Lommel werd gehaald reageert: "Ik woon niet in Lommel en ga Ã©lke match voluit"

Die beslissing schoot binnen Leuvense kringen in het verkeerde keelgat, waarop de Belgische voetbalbond in onderling overleg besliste om Alen van de wedstrijd te halen. In een reactie aan Voetbalkrant.com begrijpt hij de beslissing van de KBVB.

"De aandacht moet naar de wedstrijd gaan, niet naar de scheidsrechter zoals vandaag gebeurde", vertelt Alen die niet in Lommel woont maar in Mol. "Ik ben wel geboren in Lommel, maar dat heeft voor mij geen enkele impact. Ik ga élke match voluit."