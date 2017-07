Standard-aanvoerder na nieuw fiasco: "Het wordt elke week erger en erger"

"Wat kan ik zeggen? Het is moeilijk om woorden te vinden voor onze wedstrijd", aldus de verdediger. "Alles wat kon tegenzitten, zat echt wel tegen. We hebben een hele match geprobeerd met 10 tegen 11 en zelfs met 9 tegen 11. Maar vanaf die tweede rode kaart kregen zij te veel ruimte."

Standard moest een uur met zijn tienen spelen na rood voor Laifis. "Ik noem dat van die 50-50 situaties. We hadden al een rode kaart en dan moeten die andere situaties eens in ons voordeel uitdraaien. Als Laifis daar geen rood krijgt, dan krijg je een heel andere wedstrijd."

"Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dit is de grootste teleurstelling uit mijn carrière"

Maar feit is: Standard heeft nu al 9 wedstrijden niet meer gewonnen. "Dat is gewoon niet te geloven", zegt Scholz. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dit is de grootste teleurstelling uit mijn carrière. Elke week denk je dat het wel zal veranderen, maar het wordt juist elke week erger en erger. Dit is hard om te aanvaarden."