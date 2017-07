Voorzitter Napoli weet wat de sleutel is tot het al dan niet blijven van Mertens

door Redactie



Aurelio De Laurentiis wil Dries Mertens niet laten vertrekken, maar ...

Foto: © Photonews

Aurelio De Laurentiis spreekt, de wereld zwijgt. Grote uitspraken van een voorzitter, het is en blijft typisch Italiaans. En ook over Dries Mertens heeft de voorzitter zich nu in klare taal uitgesproken. De sleutel ligt in verrassende handen. Of is het geen verrassing?