Zou bondscoach Martinez een gamer zijn? Dit is het best mogelijke Belgische team op Fifa 17

Spelers kunnen op Fifa een gekleurde kaart met verbeterde eigenschappen krijgen voor een uitzonderlijke prestatie in het echt. Meestal komen ze dan in het team van de week, maar soms kan het ook via speciale evenementen. Eén ding is zeker: als je dit team zelf wilt bouwen op Fifa zal je enkele miljoenen aan munten opzij mogen zetten.

Veel van de spelers in deze ploeg hebben al meerdere informs gekregen: Hazard bijvoorbeeld heeft er al vijf en Lukaku zelfs zes. Geen enkele Belgische doelman kreeg al een inform, maar we hebben Courtois in doel gezet omdat zijn normale versie de beste is. Een opvallende afwezige is Vertonghen (83), die met Tottenham toch mooi tweede staat en daar één van de sterkhouders is. Dendoncker zit dan wel weer bij de beste elf.

Hoe lang dit het beste team blijft is nog maar de vraag. Zowat elke week is er wel een Belg die de pannen van het dak speelt én binnenkort komen er nog de Team van het Seizoen-kaarten waar ongetwijfeld ook enkele landgenoten zullen bijzitten. Tot dan is dit de best mogelijke ploeg:

Dit is de beste Belgische ploeg die je op Fifa 17 kunt maken:

Dit zijn de andere Belgen die een speciale versie kregen: