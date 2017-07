Is dit niets voor Belgische clubs op zoek naar Belgen? Rode Duivel mag verhuurd worden aan Premier League-club of... club die Europees speelt

Denayer deed het niet slecht tijdens zijn uitleenbeurten aan Celtic Glasgow en Galatasaray, maar City acht hem nog niet klaar voor een basisplaats in hun team. Daarom mag hij volgend seizoen nog wat extra ervaring gaan opdoen bij een club liefst uit de Premier League of eentje die Europees speelt.

Aangezien bijvoorbeeld Anderlecht op zoek is naar Belgen en zo goed als zeker Champions League gaat spelen, zou hij daar ook wel eens op het lijstje kunnen komen. Maar of hij haalbaar is, is dan weer een andere vraag.