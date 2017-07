Izquierdo blijft nuchter: "Of we nu vijf finales spelen? We zien wel"

"Deze zege is goed voor het vertrouwen, het geeft een erg goed gevoel om weer te winnen," zei de winger over de eerste Brugse zege in de play-offs. "Of we nu vijf finales spelen? We moeten eerst op de andere uitslagen wachten en dan zien we wel."

Blij om terug te zijn - José Izquierdo Deel deze quote: Het was wel een speciale dag voor Izquierdo, want hij mocht voor de match zijn Gouden Schoen in ontvangst nemen. "Ja, dat gaf een goed gevoel, net als die twee goals. Het was moeilijk dit seizoen door de blessures. Maar nu wil ik zo snel mogelijk terugkomen op mijn niveau en dan helpt dit wel. Ik ben blij om terug te zijn," besloot Izquierdo.