Izquierdo wordt in de bloemetjes gezet en ontvangt Ã©chte Gouden Schoen

Izquierdo kroonde zich een tijdje geleden tot Gouden Schoen, maar moest nog beslissen welke schoen hij zou laten vereeuwigen als trofee. Woensdagavond kreeg de Colombiaan zijn Gouden Schoen uit handen van voorzitter Bart Verhaeghe.

De winger van Club Brugge speelde vorig seizoen beresterk en was vooral tijdens de play-offs een gesel voor vele defensies. Izquierdo is van plan om na het seizoen een stap hogerop te zetten, maar kon zichzelf in deze play-offs nog niet in de kijker spelen. Al heeft hij daar nog enkele wedstrijden voor.