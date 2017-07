2 op 15, maar Jeunechamps zag "positieve punten"

Na een 2 op 15 met iets positiefs afkomen, je moet het maar doen. "Er zijn positieve punten voor de toekomst", aldus Jeunechamps. "We kunnen play-off 2 gebruiken om volgend seizoen voor te bereiden. Jérôme Deom mocht voor de eerste keer proeven van het grote werk. En het was ook interessant om Ndongola en Dossevi te zien."

"Het is een nieuwe slag, maar de staf gaat doorgaan om zijn energie over te brengen. We moeten blijven werken, want het is niet makkelijk om de klik te maken. Ik zou graag in een 4-4-2 gaan spelen, zoals Standard altijd deed. Ik wil zo snel mogelijk winnen om het vertrouwen weer op te krikken."