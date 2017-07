Waasland-Beveren heeft opvallende naam gereed als opvolger van Janevski

Volgens Het Nieuwsblad staat Karel Fraeye helemaal bovenaan het lijstje van kandidaten. Fraeye past volledig in het plaatje: jong, Belgisch en ambitieus. De 39-jarige Fraeye werd dit seizoen ontslagen bij Lommel United, maar was daarvoor actief bij Charlton Athletic, de club van Roland Duchâtelet.

Daar was hij eerst assistent en toen hoofdtrainer. Daarvoor werkte hij als jeugdtrainer van AA Gent en in de lagere reeksen bij Zottegem, Zele en Hamme. Het contract van Janevski zal niet verlengd worden, daar mogen we al van uitgaan.