'Monaco drukt door voor goudhaantje uit play-off 1, prijs lijkt ferm gezakt'

RSC Anderlecht, AS Monaco, Bayer Leverkusen, Hull City, Dortmund en Atalanta? Het zijn maar enkele van de clubs die de voorbije weken of maanden interesse toonden in Soualiho Meïté. En ook Lille - de club die hem uitleende aan Essevee - wil hem graag terugkopen.

Dat hij deze zomer zal verkassen? Dat is 99,9% zeker. Rest enkel nog de vraag aan wie. Eerder was er sprake van een transferbedrag van minstens 12 miljoen euro, nu lijkt Monaco af te komen met 7 à 8 miljoen euro.

Volgens L'Equipe liggen ze daarmee in polepositie, al lijkt er toch nog wat meer boter bij de vis te moeten om Zulte Waregem echt te overtuigen. Bij een deal van 7 miljoen euro zou Essevee er namelijk zelf maar 2,8 van overhouden.

Sinds Zulte Waregem de aankoopoptie in het contract van Meïté heeft gelicht, zitten zij in de beste situatie om te onderhandelen. En dus willen ze de juiste prijs krijgen voor de verdedigende middenvelder.