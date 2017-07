Waar gaat dit naartoe: '130 miljoen euro voor een 18-jarige'

Monaco wil geïnteresseerde ploegen afschrikken met vraagprijs van 130 miljoen voor Mbappé

Het seizoen van Kylian Mbappé is ronduit indrukwekkend te noemen. De pas 18-jarige aanvaller laat fantastische statistieken optekenen, zowel in de Franse competitie als in de Champions League. En daar hangt een prijskaartje aan vast. En zet er u maar even bij neer.