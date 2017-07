Debat van de Week: play-offs afschaffen, hervormen of opwaarderen?

Vroeger speelde men in België in een reguliere competitie van 18 ploegen voor 34 wedstrijden. Het probleem daarmee was dat veel middenmoters de laatste tien speeldagen nauwelijks nog voor iets speelden. Met de komst van de play-offs is ook voor hen de spanning toegenomen (kijk maar naar Gent - Mechelen op speeldag 30).

Maar play-off 2 is en blijft een lelijk onding, waarbij slechts enkele clubs zich kunnen opladen en veel andere teams in vervroegde zomerslaap gaan. Wat jeugd testen in veredelde oefenpartijen? Meer is het niet. Dat Genk als door boter door de tegenstand snijdt, dat zegt eigenlijk alles.

Ook de fans lijken het meer dan ooit beu. In Genk en Mechelen doen ze nog wel een inspanning, de teams die vanuit 1B komen vinden het allemaal wel leuk, maar verder gaat het niet. Als je dan ook nog eens midweekvoetbal in play-off 2 gaat organiseren ... de toeschouwersaantallen waren er dinsdagavond naar en we vermoeden de komende dagen niets nieuws onder die zon.

Zegt u het maar, wat is de beste optie? En debatteer zeker mee!