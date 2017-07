Nog geen vijf maanden bij Genk, maar nu al serieuze interesse in tiener

Er is al interesse voor de Noorse middenvelder, maar een vertrek is nog niet aan de orde. "Zijn voornaamste focus ligt nu op KRC Genk. Hij is er heel gelukkig. Maar alles gaat duidelijk heel snel voor hem. Sander maakte intussen al naam in Europa, wij voelen de interesse van verschillende clubs en staan voor alles open", zegt Morten Wivestad, zijn makelaar, in Sport/Voetbalmagazine.

Berge moet echter progressie blijven maken. "Zowel in defensief als in offensief opzicht kan hij zijn potentieel in de lucht nog beter benutten. In Noorse jeugdteams moet je niet zo vaak omgaan met één-tegen-éénsituaties in de lucht. Wél atypisch voor zo’n atletische jongen is dat Berge toch heel snel en mobiel is."