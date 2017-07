Schrijvers op weg naar persoonlijke bekroning, maar: "Ik zal niet twijfelen om te scoren"

“Ik kom na mijn assist tegen Moeskroen al op 11 stuks. Dat is mooi meegenomen, maar uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit. Het belangrijkste is dat we onze wedstrijden winnen”, reageert Schrijvers.

Dat hij er niet echt mee bezig is, werd deze week wel duidelijk. “Ik was zelfs niet op de hoogte dat ik dit shirt zou dragen tot op het moment dat ze het me gaven.”

“Het is natuurlijk leuk als je dat shirt mag dragen, maar het is voor mij geen doel op zich. Als ik voor de doelman kom, zal ik zeker niet twijfelen om te scoren. Tijdens de wedstrijd speelt dat bij mij totaal niet.”