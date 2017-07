Een licentie voor Europees voetbal? "Ik wil gerust de eisen van de UEFA eens overlopen"

Vele fans vonden het spijtig na de goeie resultaten in de eerste vier matchen. "Union in de voorronden van de Europa League: dat zou fantastisch geweest zijn", zegt ook Phillips in Sport/Voetbalmagazine. "Alleen was het onhaalbaar voor het einde van dit seizoen."

Union doet al serieuze inspanningen aan zijn stadion om aan de eisen van de Pro League te voldoen, dit kon er niet meer bij. "Ik wil gerust even met u de eisen van de UEFA overlopen. Zo'n dossier moet je een jaar op voorhand voorbereiden, en dan nog... De voorzitter zegt dat we gaan proberen om het tegen volgend jaar in orde te krijgen. Proberen."