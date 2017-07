Leegloop bij Lokeren op til? Deze twee blijven nochtans op Daknam

Sander De Prycker, een 19-jarige verdediger, mocht tegen Genk al eens proeven van de eerste ploeg en krijgt nu een nieuw contract voor twee jaar. Ook Amine Benchaib, een 18-jarige middenvelder, heeft hetzelfde contract ondertekend. Bob Straetman was dit seizoen al een goed voorbeeld dat trainer Runar Kristinsson graag een kans geeft aan de jeugd.

Ze waren vanzelfsprekend allebei erg enthousiast. "Ik ben erg dankbaar dat de club mij de kans geeft om mijn carrière een boost te geven en ik ben dan ook erg blij dat ik nog langer op Sporting kan blijven," vertelde De Prycker. Benchaib kijkt er ook naar uit. "Ik wil de club bedanken voor het vertrouwen. Deze kans is uniek en ik wil ze met beide handen grijpen. Mijn droom is om een vaste waarde te worden in het eerste elftal en die wil ik ook waarmaken.”