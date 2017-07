DÃ© match van het jaar in Manchester: "Ons seizoen staat of valt hiermee"

Manchester United staat op één punt van de vierde plaats, momenteel bezet door... jawel, Manchester City. De vierde plaats in Engeland geeft recht op een ticket voor de voorrondes van de Champions League. En daar zijn ze van doordrongen bij United. "Het gaat de wedstrijd van het seizoen worden", aldus aanvaller Ander Herrera.

"We hebben een achterstand van één punt op City. Als we de wedstrijd weten te winnen, dan hebben we zicht op de top vier. Bij een nederlaag gaat het heel moeilijk worden. Het is hoe dan ook de wedstrijd van het seizoen", klinkt het bij de Spanjaard bij Sky Sports. "Ons seizoen staat of valt waarschijnljik met deze match."

Sleutelduel

Herrera wil niet nog een jaartje Europa League spelen... "Beide teams verkeren in uitstekende vorm. Als een van de ploegen de wedstrijd wint, dan zal die ploeg niet veel punten meer gaan verspelen. Het gaat een sleutelduel worden."

