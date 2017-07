Steekt 'Mazzu-time' ook Anderlecht stokken in de wielen?

door Johan Walckiers

Anderlecht-Charleroi vanavond om 20u30

Kan je nog spreken over druk bij Anderlecht? Tja, Gent en Club Brugge wonnen alletwee en het verschil in het klassement is nu 'slechts' vijf en zes punten. De vraag is of de Carolo's hen straks iets in de weg kunnen leggen...