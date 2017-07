Nieuwe club voor Roef? Anderlecht moet water bij de wijn doen

Roef is zich zes maanden aan het herbronnen, weg van thuis, weg van alle druk die hij voor Nieuwjaar op zijn schouders kreeg. Voor volgend seizoen is hij op zoek naar een club waar hij wel kansen gaat krijgen en die is er ondertussen met AZ. Maar de Nederlandse club wacht af hoeveel Anderlecht gaat vragen en of een uitleenbeurt ook een optie is.

John van den Brom, trainer van AZ, kent Roef goed en weet welk vlees hij in de kuip heeft. Roef heeft echter nog een aantal opties achter de hand, maar AZ zou het meest concreet zijn. Er zijn wel ook verschillende binnenlandse clubs geïnteresseerd en ook Deportivo - waar hij nu aan de slag is - blijft een heel reële piste. Anderlecht stelt wel zijn veto voor bepaalde clubs.

Rust

Eerder weigerden Roef en zijn entourage ook al Antwerp omwille van de link tussen zijn familie en Beerschot-Wilrijk. Bij Deportivo zou hij momenteel volledig tot rust gekomen zijn en dankzij een nieuwe omgeving en andere trainers ook tactisch bijgeschoold zijn.