Zomertransfer Gent droomt al verder: "Premier League? Iedereen in Europa kent nu mijn naam"

Anderson Esiti is aan een degelijk seizoen bezig bij AA Gent, maar hij droomt al luidop van meer. "De Premier League, het is een droom die ik zal blijven najagen. Weinig zin om dat te ontkennen", is hij wel erg formeel in Sport/Voetbalmagazine.

"Als ik zie hoe Wanyama zijn carrière heeft weten te plannen ... ook stapsgewijs, ook hij moet het hebben van zijn duelkracht. The sky is wel degelijk the limit."

Want Esiti ziet het echt wel zitten: "Op termijn kan ik ook zo'n carrière maken. Ik was een een nobele onbekende bij mijn komst een paar maanden geleden naar België. Nu kennen ze mijn naam over heel Europa."