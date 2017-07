Belangrijke doorbraak is een feit: Eurostadion krijgt hÃ©Ã©l goed nieuws

Er was de voorbije maanden heel wat te doen over de buurtweg die over de het terrein loopt waar het stadion moet gebouwd worden. Het zag er lange tijd naar uit dat de buurtweg niet zou verdwijnen, maar die is nu toch afgeschaft door de Vlaams-Brabantse Deputatie. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Buurtweg afgeschaft

Midden februari werd in de Grimbergse gemeenteraad al een meerderheid gevonden om de buurtweg af te schaffen, maar het was wachten op de eindbeslissing van de Deputatie.

“De beslissing om de buurtweg af te schaffen is de logica zelf omdat die al meer dan 30 jaar in onbruik was en zoals de wet voorschrijft vanaf dan kan afgeschaft worden. We doen met deze beslissing voor alle duidelijkheid geen uitspraak over projecten die op deze site kunnen gerealiseerd worden”, aldus bevoegd gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) aan Belga.

Stadion tegen 2020

Het is en blijft de bedoeling van bouwheer Ghelamco om tegen 2020 een stadion te bouwen op parking C van de Heizel. Dat stadion moet dienen voor het EK 2020 dat in verschillende Europese steden plaatsvindt.